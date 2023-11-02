تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدافع إنبي.. والفريق جاهز لموقعة زد

دخل مسئولو الزمالك برئاسة حسين لبيب، في مفاوضات قوية مع أحمد كالوشا مدافع فريق إنبي لضمه بداية من الموسم المقبل، لتدعيم صفوف الفريق على مستوى خط الدفاع والشكوى من تراجع مستوى العديد من مدافعي الفريق في الموسم الجاري.

وينتهي عقد محمود علاء ومحمد عبد الغني مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق لهما التوقيع لأي فريق في يناير المقبل ولم يتم التفاوض معهما حتى الآن على التجديد، في الوقت الذي أشاد مسئولو الزمالك بمستوى كالوشا ومتحمسين للتعاقد معه بعدما نجح في إثبات نفسه.

ويضم الزمالك في خط الدفاع حاليًا كل من محمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري بجانب حمزة المثلوثي والذي يتم توظيفه أيضًا في مركز المدافع.

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لموقعة زد بالدوري

فيما يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة زد غدًا الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين، يبحث الزمالك فيها عن مصالحة جماهيره والعودة من جديد لطريق الانتصارات بعد الخسارة من إنبي بهدفين لهدف في الجولة الماضية من عمر البطولة.

وحذر الجهاز الفني للزمالك من صعوبة مباراة زد ورغم أن الأخير حديث العهد بالدوري المصري لكنه قدم مستويات مميزة منذ بداية الدوري، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء، وجاء التحذير الأكبر من جانب جهاز الزمالك للاعبيه من سرعات فريق زد وهو ما يمثل قلق كبير على خط دفاع فريق الزمالك.

كما أبدى أوسوريو استيائه بسبب الأخطاء الفردية للاعبي الزمالك والتي تكلف الفريق فقدان نقاط عديدة في مسابقة الدوري وشدد على لاعبيه بضرورة التركيز الكامل وعدم الوقوع في تلك الأخطاء.