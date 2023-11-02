الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الخارجية الأمريكى يبدأ جولة تشمل إسرائيل والأردن وكوريا الجنوبية والهند

بلينكن
بلينكن

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، جولة تستغرق 8 أيام، وتشمل إسرائيل والأردن وكوريا الجنوبية والهند.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أن بلينكن سيناقش خلال زيارته تل أبيب الجهود الرامية إلى حماية المواطنين الأمريكيين في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، والعمل على تأمين الإفراج الفوري عن الرهائن الأمريكية، وتسريع وتيرة وحجم المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة؛ لتوزيعها على المدنيين الفلسطينيين، ومنع رقعة الصراع من الانتشار.

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وأضافت أنه في الأردن، سيؤكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية حماية أرواح المدنيين والالتزام المشترك بتيسير التوصيل المتزايد والمستدام للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين في غزة، واستئناف الخدمات الأساسية، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى خارج غزة. 

كما سيناقش أيضًا خلال زيارته عمان الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية، ويجدد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.

وأضافت الخارجية الأمريكية- في بيانها- أن بلينكن سيقود بعد ذلك وفودًا أمريكية إلى طوكيو وسول ونيودلهي؛ لتعزيز الجهود التعاونية لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة لتكون مزدهرة وآمنة ومتصلة ومرنة.

وفي طوكيو، سيشارك وزير الخارجية الأمريكي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية مجموعة السبع لعام 2023، حيث سيبني وزراء خارجية مجموعة السبع على الالتزامات التي تعهد بها القادة في قمة هيروشيما لمجموعة السبع. 

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كما سيشكر بلينكن اليابان على رئاستها الناجحة لمجموعة السبع، وسيعقد أيضًا اجتماعات ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الخارجية كاميكاوا يوكو؛ لمناقشة الأولويات الثنائية، بما في ذلك دعم الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا واحتياجاتها من الطاقة وتعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وبحسب البيان، ينطلق وزير الخارجية الأمريكية بعد ذلك إلى سول للقاء الرئيس يون سوك يول ووزير الخارجية بارك جين ومستشار الأمن القومي تشو تاي يونج؛ لمناقشة السبل التي يمكن من خلالها للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الاستجابة للتحديات العالمية، بما في ذلك العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا والتعاون العسكري الروسي المتزايد مع كوريا الشمالية وحالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وسيناقش الجانبان أيضًا الجهود المتبادلة لدعم الاستثمار الثنائي والأمن الاقتصادي.

وفي طوكيو وسول، سيؤكد بلينكن التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية، ويعيد التأكيد على أهمية المشاركة الثلاثية القوية والمستدامة في أعقاب قمة كامب ديفيد بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، أغسطس الماضي.

وسيتوجه وزير الخارجية الأمريكية بعد ذلك إلى نيودلهي؛ للمشاركة في الحوار الوزاري (2+2)، حيث ينضم إليه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على أن يجتمعا مع وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار ووزير الدفاع راجناث سينج، وغيرهما من كبار المسئولين الهنود؛ لمناقشة المخاوف والتطورات الثنائية والعالمية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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