الخميس 02 نوفمبر 2023
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مصر

الصحة: رفع الاستعدادات بجميع المستشفيات خاصة شمال سيناء لاستقبال مصابى غزة

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات، خاصة بشمال سيناء، لاستقبال المصابين من قطاع غزة ؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة إعلامية، إن وزارة الصحة أعدت خطة لتقديم كافة أشكال الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين، من خلال التأكد من جاهزية الأطقم الطبية والأقسام الداخلية بالمستشفيات لاستقبال المصابين، والتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاهتمام بقطاع الطب الوقائي بتوفير اللقاحات، لافتا إلى أنه تم تقديم تطعيمات لـ69 طفلا من العابرين من حاملي الجنسيات الأجنبية، منها تطعيمات شلل الأطفال والحصبة.

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كوادر طبية تستقبل المصابين فى المعبر 

وأضاف أن وزارة الصحة كانت قد استقبلت كشف وزارة الصحة الفلسطينية بـ81 من المصابين بقطاع غزة وتشخيص حالتهم، حيث استقبلت هيئة الإسعاف 46 منهم، أمس الأربعاء، وتم الكشف عليهم وتوجيههم للمستشفيات في شمال سيناء، لافتا إلى أن الحالات الصحية التي وصلت من قطاع غزة غاية في الصعوبة، وتحتاج إلى مهارات مرتفعة جدا للتعامل معها، وهو ما حرصت عليه وزارة الصحة من خلال كوادر طبية تستقبل المصابين في المعبر أو المستشفيات من تخصصات مختلفة، والاستعانة بأساتذة الجامعات وكبار الاستشاريين والكفاءات الطبية المتخصصة في مثل تلك الإصابات.

وأوضح أن وزارة الصحة تلقت طلبات كثيرة من الأطباء والطواقم الطبية والصحية منذ بداية الأزمة للمشاركة في علاج المصابين، وبعد دخولهم زادت تلك الطلبات رغبة في الدعم والمساعدة.

وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار شمال سيناء قطاع غزة الفلسطينيين

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