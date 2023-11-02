الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الإسرائيليين المحتجزين فى غزة لـ242

الإسرائيليون المحتجزون
الإسرائيليون المحتجزون في غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى 242، فضلًا عن مقتل 332 جنديًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس: "سنواصل التقدم في غزة حسب الخطط الموضوعة".

كما أعلن جيش الاحتلال، اليوم، عن مقتل جندي صهيوني في عملية إطلاق نار فدائية قرب بيت ليت، شرق طولكرم، شمال الضفة المحتلة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار تجاه مركبة إسرائيلية قرب بيت ليد، وأصابوها بشكل مباشر، ما أدى إلى انقلابها ووقوع إصابات.

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