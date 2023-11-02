الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": دخول دفعة جديدة من مزدوجى الجنسية عبر معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" صورة حية لوصول عدد من مزدوجي الجنسية إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، منذ قليل.

وكانت مصر استقبلت أولى المجموعات من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى معبر رفح أمس، كما تدفقت مجموعة من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر الجانب المصري من المعبر، في اتجاهها نحو القطاع لتفريغ حمولتها. 

وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم، أن الجهات المعنية في الدولة المصرية تعمل على تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم حوالي 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة.

واستعرض مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، السفير إسماعيل خيرت، خلال جلسة لإحاطة سفراء وممثلي الدول الأجنبية في القاهرة، "محاور خطة استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب بقطاع غزة وفقًا للتعليمات والقوانين المصرية المنظمة، والدور المنوط بكل بعثة أجنبية في استقبال رعاياها من معبر رفح، خاصة فيما يتعلق باستخراج وثائق السفر اللازمة لمواطني تلك الدول، للسماح لهم بالدخول إلى الأراضي المصرية وإجلائهم خلال الفترة الزمنية المحددة، واتخاذ الترتيبات اللوجستية اللازمة لذلك".

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