الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى على الحدود الشمالية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال حالة التأهب القصوى على الحدود الشمالية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أكد جيش الاحتلال أن 338 جنديا وضابطا قتلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، منهم 24 جنديا وضابطا قتلوا فقط جراء العملية البرية.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أمس الخميس، إن البيت الأبيض يبحث فكرة عقد فترات هدنة في الصراع بين إسرائيل وحماس لمساعدة المدنيين في غزة، ويعمل مع إسرائيل لتقليل الخسائر البشرية.

جيش الاحتلال غزة قطاع غزة حالة التأهب القصوى القاهرة الإخبارية

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