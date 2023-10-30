الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. العتاولة للسقا وحق عرب لـ العوضي

العوضي
العوضي

مسلسلات رمضان 2024 من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب مشاهدة خلال الأيام المقبلة وذلك مع اقتراب الشهر الفضيل الذي ينتظره قطاع عريض من المسلمين وذلك رغبة في استغلال أيامه في الطاعة والعبادة ومشاهدة الأعمال الدرامية التي تعرض عبر شاشة القنوات الفضائية خلال هذا الموسم والتي تنافس فيها الكثيرين من نجوم الفن.

مسلسلات رمضان 2024

أعلنت الشركات المنتجة للأعمال الفنية عن مسلسلات رمضان 2024 التي تم الاتفاق على عرضها خلال الشهر الكريم والتي تضم مجموعة مميزة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وهى كما يلي:-

مسلسل الحشاشين 

والذي انتهي بالفعل الفنان كريم عبد العزيز من تصوير نحو 50% منه ويعمل حاليا على إنهاء التصوير للعرض خلال شهر رمضان المبارك 2024 والذي يتم تأجيله من الموسم الرمضاني السابق بسبب ضخامة إنتاجه المسلسل من إخراج بيتر ميمي وتأليف عبد الرحيم كمال ومأخوذ من أحداث حقيقة من القرن الحادي والعشرين.

مسلسل المعلم 

تعاقد الفنان مصطفى شعبان على بطولة مسلسل المعلم المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل حيث أن الأحداث مستوحاه من فيلم شادر السمك للنجم الراحل أحمد زكي ومن المقرر أن يجتمع بصناع المسلسل للاستقرار على الشكل النهائي للعمل خلال الأيام المقبلة.

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مسلسل امبراطورية ميم 

يواصل الفنان خالد النبوي العمل مع فريق مسلسل إمبراطورية ميم الذي يخوض به الموسم الرمضاني المسلسل مأخوذ من الرواية الأصلية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس حيث كتب الحوار فيه محمد سليمان عبد المالك.

مسلسل حق عرب 

تعاقد النجم أحمد العوضي على مسلسل حق عرب والذي من المتوقع عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل كوبرا

تعاقد النجم محمد إمام على مسلسل كوبرا المسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق الذي يضم الفنان أوس أوس والفنان محمود البزاوي ومراد مكرم والمتوقع عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

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مسلسل العتاولة 

يبدأ الفنان أحمد السقا تصوير مسلسل العتاولة المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك الذي يدور في إطار أحداث شعبي اجتماعي المسلسل يضم الفنان طارق لطفي والفنانة مي كساب من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

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