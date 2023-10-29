عتبات البهجة والحشاشين.. خريطة مسلسلات رمضان 2024 

مع اقتراب الشهر الفضيل يتساءل المواطنون عن خريطة مسلسلات رمضان 2024 وذلك عقب إعلان عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي عن التعاقد الفعلي على عدد من الأعمال الدرامية والتي ستعرض خلال شهر رمضان المقبل وبعضها بدأ بالفعل التصوير.

خريطة مسلسلات رمضان 2024

وليمة ضخمة من الدراما المصرية من خلال مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة تحتوي على توليفة من مختلف فنون الدراما ما بين اجتماعي و تشويقي و كوميدي حيث يتنافس مجموعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي في مسلسلات رمضان 2024 ولعل أبرزها ما يلي:-

مسلسل عتبات البهجة

يقدم الفنان الكبير يحيي الفخراني خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024 مسلسل عتبات البهجة عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد سيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج جمال العدل وإخراج مجدي أبو عميرة ويتم حاليا عمل جلسات التحضير اللازمة استعدادا لبدء تصوير المسلسل.

مسلسل بابا جه

يتنافس الفنان أكرم حسني في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل بابا جه حيث أعلن عبر حسابه الشخصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه جار التعاقد مع باقي الأبطال حاليا المسلسل من تأليف محمد إسماعيل ووائل حمدي.

مسلسل الأفوكاتو نعمة

أعلنت الفنانة مي عمر أنها انتهت بالفعل من تصوير مسلسلها الجديد مع زوجها المخرج محمد سامي والذي تدور أحداثه في 15 حلقة المسلسل من تأليف مهاب طارق في إطار اجتماعي من خلال محامية تدخل في صراعات مع طليقها ويشاركها البطولة أحمد زاهر وأروة جودة وكمال أبور راية.

مسلسل صيد العقارب



تعاقد الفنانة غادة عبد الرازق على مسلسلها الجديد صيد العقارب والذي تدور أحداثه في إطار الـ 15 حلقة ومتوقع عرضه خلال شهر رمضان المقبل المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

مسلسل صلة رحم

أكد الفنان إياد نصار عن تعاقده على مسلسل صلة رحم الذي تدور أحداثه في 15 حلقة وجار الاستقرار على باقي الأبطال المسلسل من إخراج تامر نادي ومن المتوقع أن يعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل الحشاشين

يتم حاليا تصوير مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وميرنا في مدينة الإنتاج الإعلامي حيث تم بالفعل تصوير 50% من الأحداث المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.