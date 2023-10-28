السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مواعيد عرض مسلسل 55 مشكلة حب حكاية "عيشها بفرحة" والقنوات الناقلة

حكاية عيشها بفرحة
حكاية عيشها بفرحة

تصدرت أحداث مسلسل 55 مشكلة حب حكاية "عيشها بفرحة"، بطولة كلا من النجمة هبة عادل، والنجم هاني عادل، محركات البحث على الموقع العالمي جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و إنستجرام، وذلك عقب انطلاق أولى حلقاتها الأيام الماضية عبر مجموعة قنوات ON E، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

ويبحث الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة، إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، المأخوذ عن كتاب الكاتب الكبير الراحل مصطفى محمود، عبر قنوات ON من السبت إلى الأربعاء، ويرصد الدستور فى السطور التالية مواعيد عرض العمل.

مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة عبر قناة ON

وتعرض حلقات حكاية عيشها بفرحة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، حيث تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحا، بينما الإعادة الثانية تكون في الثانية عشرة ظهرا.

مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة عبر قناة ON دراما

فيما يتم عرض حلقات المسلسل، عبر قناة ON دراما عرض أول في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى تكون في 10 صباحا، والإعادة الثانية في الخامسة مساء، فضلا عن عرض العمل على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل 55 مشكلة حب| هبة مجدي على كرسي متحرك.. تفاصيل الحلقة الثانية من حكاية عيشها بفرحة

أبطال حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب

حكاية عيشها بفرحة، يشارك خلالها نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم هبة مجدى، هاني عادل، هاني الدقاق، حنان سليمان، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

حكايات مسلسل 55 مشكلة حب 

مسلسل 55 مشكلة حب مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور الكبير الراحل مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.

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