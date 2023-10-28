قبل الحلقة الـ 13.. مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع

تصدر مسلسل "صوت وصورة" للفنانة حنان مطاوع، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد عرضه على قنوات المتحدة للخدمات للإعلامية، قبل عرض الحلقة الـ 13 منه.

ويبحث الكثير من روّاد السوشيال عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة الحلقة الـ 13، خاصًة بعد تصاعد أحداث مسلسل "صوت وصورة" بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وتفاعل الجمهور مع الفنانة حنان مطاوع.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة على dmc

ويرصد “الدستور” في السطور التالية، مواعيد مسلسل صوت وصورة على dmc، وقنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد إعادة مسلسل صوت وصورة

مسلسل “صوت وصورة” يُعرض عبر منصة watch it، وأيضًا على مجموعة قنوات “dmc” يوميا من يوم السبت حتى يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد في تمام الساعة 2 صباحا للمرة الأولى والمرة الثانية بتمام الساعة 3 عصرا، كما تعرض حلقات مسلسل “صوت وصورة” على قناة dmc drama بتمام الساعة 11 مساء.

أحداث مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة تدور أحداثه عن أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع والمدى لتضليل الواقع وتكون من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية «رضوى» سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذي يترك لها مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في اشتعال الخلافات بينهما، خاصة بعد تعرضها للتحرش.

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل “صوت وصورة” يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: النجمة نجلاء بدر، والنجم مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، المبدع عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، النجمة هاجر عفيفي، أحمد ماجد، وإيمان الشريف، وهو من إخراج المبدع محمود عبد التواب ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك.