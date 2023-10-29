تتصاعد حدة البحث عن أسعار السمك اليوم للمستهلك 29 - 10 - 2023 في الأسواق المصرية، وذلك بسبب هروب بعض الأسر المصرية للمأكولات البحرية نظرًا لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية بسبب أزمة استيراد الأعلاف في ظل عدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية.

أسعار السمك اليوم للمستهلك 29 - 10 - 2023

تختلف أسعار السمك اليوم للمستهلك 29 - 10 - 2023 بمختلف أنواعه (نيليه، بحرية) حيث أنعم الله سبحانه وتعالى على مصر بالبحر الأحمر وبالبحر المتوسط بالإضافة إلى نهر النيل وجميعها تعد مصادر طبيعية لصيد السمك فيما تستحوذ المزارع السكمية على إنتاج نحو 79.7% من إجمالي الانتاج في مصر وجاءت الأسعار كما يلي:-

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي من 66 إلى 68 جنيه.

يتراوح سعر كيلو السمك البوري من 80 إلى 110 جنيه.

يتراوح سعر كيلو السمك الماكريل من 60 إلى 90 جنيه.

يتراوح سعر كيلو السمك الماكريل المجمد من 60 إلى 90 جنيه.

يتراوح سعر كيلو السمك البطلي المجمد من 20 إلى 60 جنيه.

يتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي من 65 إلى 115 جنيه.

يتراوح سعر كيلو السمك القاروص - لوت من 60 إلى 140 جنيه.

يتراوح سعر كيلو السمك قشر بياض من 60 إلى 100 جنيه.

يتراوح سعر كيلو السمك الثعبان من 50 إلى 250 جنيه.

يتراوح سعر كيلو السبيط من 170 إلى 280 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 210 جنيه.

يتراوح سعر كيلو السمك البربوني من 75 إلى 85 جنيه.

يتراوح سعر كيلو السمك السردين من 65 إلى 85 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الجمبري الجامبو من 400 إلى 490 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الجمبري المتوسط من 190 إلى 290 جنيه.

أسعار الأسماك في سوق العبور

جاءت أسعار الأسماك المختلفة في سوق العبور كما يلي:-

سعر كيلو الماكريل المجمد من 55 إلى 65 جنيه.

سعر كيلو البلطي الأسواني من 40 إلى 60 جنيه.

سعر كيلو القراميط من 25 إلى 35 جنيه.

سعر كيلو السبيط من 200 إلى 250 جنيه.