الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أعراض التسمم من سمك الماكريل.. احمرار الوجه والتعرق الأكثر شيوعًا

سمك الماكريل
سمك الماكريل

تسببت أسماك الماكريل في حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن تداولت عددًا من صفحات موقع التواصل الاجتماعى، صورًا لسمك الشاخورة " الماكريل الأطلسي" وفى أحشائه لون أزرق مضيء، اعتبره البعض أنَّه سمٌ قاتل.

تسمم سمك الماكريل

بدورها، حذرت نقابة البيطريين المواطنين ، من تناول بعض أسماك الماكريل، حال بسبب وجود مادة شديدة السمية بها، فما هي أعراض التسمم من سمك الماكريل؟

ما هو التسمم بالأسماك؟

التسمم بالأسماك ، المعروف أيضًا باسم التسمم بالأسماك الهستامين، هو رد فعل تحسسي يحدث خلال ساعات قليلة من تناول الأسماك الملوثة بمستويات عالية من الهستامين، وذلك عندما لا يتم تبريد أنواع معينة من الأسماك بشكل صحيح، يمكن أن تتكاثر البكتيريا الموجودة في الأسماك، وتحلل لحم السمكة، وتنتج كميات عالية من الهستامين.

المصادر الأكثر شيوعًا للمرض هي الأسماك الزعنفية مثل التونة والماكريل والسريولا والبونيتو، ويمكن أيضًا أن تسبب الأسماك الأخرى، مثل ماهي ماهي، والسمكة الزرقاء، والمارلين، والإسكولر، تسممًا بالأسماك الإسكومبرويد.

كيف يصاب الناس بالتسمم بالأسماك ؟

يصاب الناس بالتسمم بالأسماك عندما يأكلون الأسماك الملوثة بمستويات عالية من الهستامين، وغالبًا ما يكون للأسماك الملوثة بالهستامين طعم معدني أو حاد أو فلفلي أو رائحة كريهة أو يكون لها مظهر "ممشط بالعسل"، ومع ذلك، فإن بعض الأسماك الملوثة سيكون شكلها ورائحتها وطعمها طبيعيًا.

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ما هي أعراض التسمم من سمك الماكريل؟

يشبه التسمم بأسماك الماكريل رد فعل تحسسي ويحدث خلال دقائق إلى ساعات من تناولها، وتعدّ الأعراض الأكثر شيوعًا هي الطفح الجلدي والإسهال والاحمرار أو احمرار الوجه وأحيانًا الرقبة والذراعين والجزء العلوي من الجسم والتعرق والصداع والقيء، وقد يحدث أيضًا إحساس بالحرقان أو تورم الفم وصعوبة البلع وألم في المعدة وخفقان القلب.

كيف يتم تشخيص التسمم بأسماك الماكريل؟

لا توجد اختبارات تشخيصية محددة لتسمم أسماك الماكريل، لكن يتم التشخيص عمومًا بناءً على الأعراض والتاريخ الحديث لتناولها قبل وقت قصير من ظهور الأعراض، وفي حالة الاشتباه في تسمم أسماك الماكريل، يمكن إجراء اختبارات معملية على أي سمكة غير مأكولة.

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كيف يتم علاج التسمم بأسماك الماكريل؟

يعاني معظم الأشخاص من أعراض خفيفة يتم حلها خلال ساعات قليلة، غالبًا ما يكون العلاج غير ضروري، لكن مضادات الهيستامين أو الإيبينفرين يمكن أن تساعد الحالات الشديدة أو المرضى الذين يعانون من حالات طبية أخرى.

كيف يمكنك منع التسمم من الأسماك؟

يعتمد تكوين الهستامين على درجة الحرارة التي يتم حفظ السمك فيها منذ اصطياده وحتى وقت تناوله، وأفضل طريقة للوقاية هي إبقاء الأسماك مبردة بشكل مناسب، عند نقلها أو تخزينها، حتى يتم طهيها وتناولها.

لا تشتري أو تأكل السمك ذو الرائحة الكريهة أو الذي يبدو بمظهر "مشط بالعسل"، نظرًا لأن الهستامين مقاوم للحرارة، فإن طهي الأسماك الفاسدة لن يجعل أكلها آمنًا. 

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