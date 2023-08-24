ضبط أسماك مجمدة منتهية الصلاحية داخل ثلاجات بحملة تموينية بالإسكندرية

شنت إدارة برج العرب التموينية بالمديرية برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة حملة تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن ضبط كمية من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة تجميد.

كما تم ضبط والتحفظ على 13 كرتونة أسماك مجمدة زنة الواحدة 20 كجم بإجمالي كمية قدرها 260 كجم منتهية الصلاحية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وقد أصدر المهندس احمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.