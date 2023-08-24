الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أسماك مجمدة منتهية الصلاحية داخل ثلاجات بحملة تموينية بالإسكندرية

أسماك مجمدة منتهية
أسماك مجمدة منتهية الصلاحية

شنت إدارة برج العرب التموينية بالمديرية برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة حملة تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن ضبط كمية من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة تجميد.

كما تم ضبط والتحفظ على 13 كرتونة أسماك مجمدة زنة الواحدة 20 كجم بإجمالي كمية قدرها 260 كجم منتهية الصلاحية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وقد أصدر المهندس احمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برج العرب إدارة برج العرب التموينية وكيل النائب العام منتهية الصلاحية

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