رفع 114 طن مخلفات طبية خطرة خلال شهر بالإسكندرية

وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، بالتنسيق بين رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر للاستجابة لشكاوى المواطنين الخاصة برفع كفاءة النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها.

وأكد محافظ الإسكندرية، على إدارة الرقابة والرصد البيئي وشركة نهضة مصر بالاهتمام برفع المخلفات أولًا بأول من الشوارع وإظهار المدينة بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأضاف المحافظ؛ أن إجمالي أوزان المخلفات الصلبة التي تم جمعها من جميع الأحياء خلال شهر أغسطس الجارى، قد بلغت نحو 27 ألف طن من المخلفات الصلبة غير الخطرة بالإضافة الى رفع 114 طن مخلفات طبية خطرة من المنشآت الطبية المختلفة، وزيادة عدد مرات الغسيل و الكنس الآلي في الشوارع.

إعدام كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية

وفي وقتٍ سابق، أعلن محافظ الإسكندرية، أن المحافظة قامت خلال الأشهر الـ6 الماضية، بإعدام نحو 442 طن كيماويات منتهية الصلاحية ونحو 116 طن أدوية منتهية الصلاحية بمركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة.

ولفت إلى أنه خلال الأشهر الـ6 الماضية تم دفن ما يقرب من 4545 طن مخلفات خطرة بمركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة، وتم دفن 1743 طن مخلفات صلبة من بينها 4500 سيجار إلكترونية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية وإعدام 1493 طن حمأة عضوية، ونحو 58 طن كربون عضوي، 28 طن كهن ملوثة بمواد كيميائية، وذلك بشكل آمن وصحي ووفقا للاشتراطات البيئية المتبعة في دفن ومعالجة المخلفات الخطرة.

وتحرص محافظة الإسكندرية إلى إعدام هذه المخلفات قبل وصولها إلى الأسواق، مما يوفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين، حيث أن سلامة المواطنين هو الهدف الأول لعدم نشر السموم التى تعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر.