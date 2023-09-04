الإثنين 04 سبتمبر 2023
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سياسي

برلمانى يطالب بوقف استيراد أسماك الماكريل من اليابان: "لابد من تحليل الموجودة"

النائب عيد حماد
النائب عيد حماد

قال النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الأيام الماضية شهدت تخوفات من جانب المواطنين بعد وجود مطالبات بحظر استيراد سمك الماكريل المستورد من دولة اليابان، ويرجع ذلك لاتخاذ دولة اليابان قرارا بتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما- دايشي للطاقة النووية في المحيط الهادي.

ولفت عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إلى أن هذا القرار أثار ضجة وخوف واسعين بالدول التي تستورد الأسماك من اليابان ومن بينها مصر التي تستورد أسماك الماكريل.

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لتجنب التسمم بالإشعاع النووي

وطالب النائب عيد حماد، في بيان له، بسرعة التحرك لاتخاذ قرار بوقف استيراد أسماك الماكريل من دولة اليابان، من أجل تجنب التسمم بالإشعاع النووي الذي سينتج من خلال تناول هذه الأسماك نتيجة تصريف المياه المعالجة لمحطة اليابان النووية في المحيط الهادي.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن ما قامت به دولة اليابان، يفرض على الحكومة المصرية اتخاذ قرار بوقف استيراد أسماك الماكريل تجنبا للتسمم بالإشعاع النووي ومن أجل الحفاظ على حياة المواطنين، مشددا على ضرورة البحث عن بدائل واستيراد هذا من النوع من الأسماك من دول أخرى.

مطالب بتحليل أسماك الماكريل الموجودة في الأسواق

وتابع النائب عيد حماد: لابد من تحليل أسماك الماكريل الموجودة في الأسواق؛ للتأكد من خلوها من المواد المشعة تجنبا للتسمم بالإشعاع النووي، لافتا إلى أنه في تناول الأسماك الملوثة بالمواد المشعة يصيب الإنسان بأمراض خطيرة، مطالبا بوقف استيراد هذا النوع من الأسماك من اليابان والبحث عن بديل.

محطة فوكوشيما أسماك الماكريل اليابان مجلس النواب عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب للطاقة النووية المحيط الهادي

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