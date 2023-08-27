الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليابان تطالب السلطات الصينية ضبط النفس بشأن تصريف مياه "فوكوشيما"

اليابان
اليابان

أعلنت اليابان عن تسجيل كثير من الاتصالات الهاتفية "المتطفلة" التي تلقاها مواطنون في البلاد، من أرقام يعتقد أنها صينية بسبب تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة الذرية.

وأوضحت  وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها، اليوم الأحد، أن طوكيو قدمت احتجاجا للسلطات الصينية في هذا الصدد.

وذكر البيان أن منظمات يابانية متواجدة في الصين تعرضت لمثل هذه الاتصالات "المتطفلة" أيضا.

واعتبرت الحكومة اليابانية أن ما يحدث أمرا مؤسفا للغاية، وطالبت السلطات الصينية بحث مواطنيها على ضبط النفس، كما شددت على ضرورة نشر المعلومات المؤكدة فقط حول موضوع تصريف المياه.

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اليابان تبدأ تصريف مليون طن مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما النووية

 محطة فوكوشيما النووية

وفي وقت سابق، أعلنت الصين رفضها وإدانتها تصريف اليابان المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما النووية فى المحيط، وطلبت من الحكومة اليابانية وقف هذا الخطأ .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الخميس الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، إن الصين تعارض بحزم هذه الخطوة وتدينها بشدة، لقد قدمنا احتجاجات رسمية جادة لليابان وطلبنا منها وقف هذا الخطأ، مشيرا إلى أن تصريف المياه يتجاوز حدود اليابان، والقضية ليست بأي حال من الأحوال مسألة خاصة باليابان، مضيفا أنها فشلت في إجراء مشاورات شاملة مع أصحاب المصلحة الآخرين إزاء هذا الشأن.

وأوضح المتحدث، أنه منذ أن بدأت البشرية في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، لم تكن هناك أي سابقة ولا معايير معترف بها عالميا لتصريف المياه الملوثة نوويا فى المحيط، مشيرا إلى أن البدء القسري في تصريف تلك المياه في المحيط عمل أناني وغير مسؤول أبدا ويتجاهل المصلحة العامة العالمية، مضيفا أن تصريف المياه الملوثة نوويا ينتهك حقوق الناس في الصحة والتنمية والبيئة الصحية، ما يمثل انتهاك اليابان لمسؤولياتها الأخلاقية والتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الصينية تضع دائما رفاهية شعبها في المقام الأول، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سلامة الغذاء وصحة الشعب الصيني. 

اليابان الصين تصريف المياه السلطات الصينية وزارة الخارجية الصينية

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