اليابان تبدأ تصريف مليون طن مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما النووية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بأن اليابان بدأت تصريف مليون طن مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية في المحيط.

- المرحلة الأولى من التصريف ستتم على مدار 17 يومًا

وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، اليوم الخميس، إن المرحلة الأولى من التصريف ستتم على مدار 17 يومًا، وستشمل تصريف 7800 طن من المياه المعالجة المخففة بمياه البحر.

فيما تخطط الشركة لتصريف أكثر من 31 ألف طن من المياه خلال العام المالي الحالي، أي حوالي 30 خزانًا، بينما قد تستغرق عملية التصريف الكاملة 30 عامًا على الأقل حتى تكتمل.