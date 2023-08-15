الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف يمكن استخدام "الدرونز" فى الحماية من هجمات أسماك القرش؟

هجمات أسماك القرش
هجمات أسماك القرش

تنتشر حالة من الرعب بين السباحين ورواد الشواطئ في ولاية نيويورك؛ بسبب انتشار أسماك القرش التي تتواجد بكثرة هناك، مما دفع مسؤولو السلامة في  شواطئ نيويورك يعملون على استخدام الطائرات بدون طيار "الدرونز" لمحاولة حماية الهجمات من أسماك القرش.

وبدأ رجال الإنقاذ وضباط شرطة متنزه ولاية نيويورك في جونز بيتش، في استخدام تكنولوجيا المسيرات لمراقبة المياه قبالة الشاطئ، لتساعدهم على الاكتشاف المبكر لوجود أسماك القرش، أو الانتباه لأي نشاط غير عادي للحياة البحرية، حتى يمكنهم تحذير السباحين للابتعاد عن الشاطئ.

بدأ برنامج التعقب في عام 2017، لكنه اكتسب أهمية جديدة بعد سلسلة من هجمات أسماك القرش على شواطئ نيويورك هذا الصيف. 

وعن استخدام الدرونز في متابعة أسماك القرش، قال قائد شرطة بارك: "لا يمكننا التنبؤ بما إذا كان سيكون هناك المزيد من اللدغات أو هجمات من أسماك القرش عبر الدرونز، ولكن ما يمكنني قوله هو  كلما زاد عدد الطائرات بدون طيار التي تحلق في الهواء تكون هناك فرصة أكبر لرؤية هذه الحيوانات في بيئتها الطبيعية، الأمر الذي يجعلنا نمنع رواد الشواطئ من التواجد".

المخاوف السباحين راكبي الأمواج ولاية نيويورك أسماك القرش الدرونز التفاعلات الخطيرة

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