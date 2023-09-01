"به سّم قاتل".. القصة الكاملة للسمك الماكريل الياباني المُشع في مصر

قرار اتخذته دولة اليابان بتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما – دايشي للطاقة النووية في المحيط الهادي أثار ضجة وذعر واسعين بالدولة ذاتها، وبدول الجوار وكذا بالدول التي تستورد من اليابان الأسماك ومن بينها مصر وتحديدًا بسبب أسماك الماكريل أبرز الأسماك التي تستوردها مصر من اليابان.

الأمر الذي جعل العديد من خبراء البيئة في مصر يطلقون عددًا من التحذيرات التي تطالب بوقف استيراد أسماك الماكريل من اليابان تجنبًا للتسمم بالإشعاع النووي الناتج عن تناول هذه الأسماك نتيجة تصريف مياه محطة اليابان النووية.. فهل بالفعل يجب توقف مصر عن استيراد أسماك الماكريل من اليابان؟.

أمين عام خبراء البيئة العرب:

الدكتور مجدي علام أمين عام خبراء البيئة العرب أوضح في حديثه “ للدستور” أنه لا يمكن منع تخوف الكثيرين من احتمالية تسّمم الأسماك في اليابان ببعض المواد الكيميائية خاصة أنها الدولة الوحيدة التي تعرضت لقنبلة هيروشيما ونجازاكي النوويتين، ولكن اليابان تصرف المياه في المحيط الهادي والذي يعتبر أكبر محيط مائي مشيرًا إلى أنه حتى ولو في أصعب الأحوال تكون نسبة التلوث ضئيلة للغاية وذلك للحجم الضخم الذي عليه المحيط الهادي والذي يقل معه نسبة التلوث في المياه إذ أنه يمتد من نهاية قارة أمريكا الشمالية إلى نهاية أميركا الجنوبية وممتد شمالًا إلى روسيا والقطب الشمالي.

بالإضافة إلى ذلك أكد علام على أن مصر يمكنها أن تستورد من أي مكان الأسماك ومنها دولة اليابان، وذلك لأن مصر تقوم بعمل فحوصات كاملة على جميع شحنات الأسماك المستوردة إليها وذلك بمعهد التغذية المصري، ويتم فيه التأكد من خلو هذه الأسماك من أي مواد ضارة، وذلك وفقًا لقواعد ومعايير هيئة سلامة الغذاء المصرية.

كما أضاف أمين عام خبراء البيئة العرب أن مصر تستورد أسماك الماكريل من العديد من الدول وليس من اليابان فقط، ولكن اليابان هي أبرز الدول التي يتم استيراد منها أسماك الماكريل.

جدير بالذكر أن أسماك الماكريل هي أحد أنواع الأسماك الروسي الأصل، نسبة إلى استيراده من روسيا في القرن العشرين، وهي من الأصناف التي يقبل عليها الشعب المصري لفوائدها وحلاوة مذاقها وسهولة تحضيرها.

فوائدها

ومن ناحية أخرى أكد محمد إبراهيم استشاري التغذية أن أسماك الماكريل تتمتع بالعديد من الفوائد فهي تحتوي على المعادن والفيتامينات كما أنها تحتوي على الدهون الصحّية، وكذلك فيتامين د، وهو عنصرٌ غذائيٌّ قابل للذوبان في الدهون، والذي يفتقر إليه الكثير من الناس.

وتابع إبراهيم أن الماكريل أحد المصادر الغنية بالأوميجا 3، وهو نوعٌ من أنواع الدهون المتعددة غير المشبعة، التي تساعد على خفض ضغط الدم، كذلك فهو مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ، كما أنه يمنع ترسّب الكولسترول الضار ويحد من التجلطات الدموية، كذلك فهو يُنظم معدلات هرمونات الجسم بالنسب المطلوبة.

واردات مصر منها

كان قد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تفاصيل واردات مصر من المواد الغذائية، فى الفترة من يناير إلى أبريل 2023، ومقارنتها بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، إذ استوردت مصر أسماك ماكريل وجمبري ورنجة بنحو 35.3 مليون دولار.

كما أفاد التقرير بأن مصر استوردت سمك ماكريل مجمدًا بقيمة 14.8 مليون دولار، مقابل 5.1 مليون دولار فى فترة المقارنة نفسها من 2022، بنسبة زيادة قدرها 190%، فيما استوردت أسماك رنجة بقيمة 11.3 مليون دولار، مقابل 17.1 مليون دولار، بتراجع قدره 33.6%.

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