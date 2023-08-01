الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد منعه 60 يوماً.. استئناف الصيد بـ"السنار" في البحر الأحمر

الصيد
الصيد

تُستأنف اليوم الثلاثاء، أعمال الصيد بحرفة السنار بالبحر الأحمر، وذلك بعد شهرين من الإغلاق وحظر الصيد بمختلف أنواعه والتداول لأسماك البحر الأحمر بالمطاعم والمحلات التجارية والحلقات.

ومن المقرر استئناف أعمال الصيد بحرفة السنار بالبحر الأحمر، بعد انتهاء المدة التي قررتها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومحافظ البحر الأحمر في وقف عمل مراكب الصيد وقرار المحافظ بمنع الصيد بمراكب النزهة والسياحة والركوبة بأجر، وانتهاء حظر تداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم والأسواق والذي استمر تطبيقه منذ الأول من يونيو الماضي وحتى نهاية يوليو، فيما يستمر حظر الصيد لحرفتي الجر والشانشولا،  والتي انتهت أمس.

وسيجري استئناف الصيد الترفيهي للهواة بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بأجر بعد انتهاء فترة قرار الحظر.

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الثروة السمكية البحر الاحمر أسماك تنمية البحيرات والثروة السمكية قانون حماية وتنمية البحيرات قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية محافظ البحر الأحمر

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