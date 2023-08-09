الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام لبائع أسماك قتل شخصًا بسبب خلافات بينهما فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، رئيس المحكمة، بمعاقبة بائع أسماك حضوريًا وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، بعد اتهامه بقتل شخص، بسبب خلافات قضائية بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبدالكريم عبدالعزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 31762 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه وطعنه بسلاح أبيض، ما تسبب في وفاته بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، إلى أنه على إثر خلافات سابقة بين المجني عليه " م.إ.أ" وبين المتهم " ص.م.م" بائع أسماك، ووجود نزاعات قضائية بين المتهم وبين المجني عليه، على إثرها عقد المتهم النية والعزم على قتله فأعدا لذلك سلاحًا أبيض سكينًا، وتوجه إلى إقامة المجني عليه متعديًا عليه بالسباب وما أإن ظفر به أسفل مسكنه باغته بطعنتين استقرتا بالبطن والصدر من الناحية اليسري قاصدًا إزهاق روحه وسقط المجني عليه غارقًا في دمائه.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه اصطدمت رأسه بـ"قالب طوب" ولاذا المتهم بالفرار وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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