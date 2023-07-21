بسبب وجبة سمك فاسدة.. إصابة أم ونجلها بالتسمم فى المنوفية

استقبل مستشفى الباجور العام، التابع لمحافظة المنوفية، أم وابنتها مصابتين بحالة من الإعياء الشديد، وذلك لتناولهما وجبة سمك فاسدة مما أدى إلى إصابتهما بإعياء شديد وتحويلهما إلى المستشفى العام؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعرضهما على الفريق الطبي بالمستشفى.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الباجور العام باستقبال أم وابنتها مصابتين بحالة تسمم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بها.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور لموقع الحادث، حيث تبيّن لرئيس المباحث، المقدم أحمد كشك، إصابة كل من: "آية. م. ع" والتي تبلغ من العمر 25 عامًا، ومقيمة بقرية سبك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وإصابة نجلتها "رقية، س، أ، ا" والتي تبلغ من العمر 3 سنوات، وعلى الفور، تم تحويلهما إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم لقسم السموم لاتخاذ اللازم.