ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب وجبة سمك فاسدة.. إصابة أم ونجلها بالتسمم فى المنوفية

التسمم
التسمم

استقبل مستشفى الباجور العام، التابع لمحافظة المنوفية، أم وابنتها مصابتين بحالة من الإعياء الشديد، وذلك لتناولهما وجبة سمك فاسدة مما أدى إلى إصابتهما بإعياء شديد وتحويلهما إلى المستشفى العام؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعرضهما على الفريق الطبي بالمستشفى.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الباجور العام باستقبال أم وابنتها مصابتين بحالة تسمم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بها.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور لموقع الحادث، حيث تبيّن لرئيس المباحث، المقدم أحمد كشك، إصابة كل من: "آية. م. ع" والتي تبلغ من العمر 25 عامًا، ومقيمة بقرية سبك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وإصابة نجلتها "رقية، س، أ، ا" والتي تبلغ من العمر 3 سنوات، وعلى الفور، تم تحويلهما إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم لقسم السموم لاتخاذ اللازم.

اتخاذ كافة الإجراءات اتخاذ الإجراءات اللازمة إجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية اللازمة

الأكثر قراءة

الرئاسة الفرنسية تجرى تعديلًا وزاريًا وتقيل وزيرة لظهورها فى مجلة "بلاى بوى"

"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين: الجمعة نهاية الموجة الحارة

توجيه الرئيس السيسى بتعزيز نشاط الموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا يتصدر اهتمامات الصحف

المحاكمات في أسبوع| تأجيل معارضة إيمي سالم ومحاكمة مرتضى منصور واستئناف شيرين

طقس حار وهدوء فى الأمواج.. شواطئ الإسكندرية "كومبليت فى الويك إند"

للبقاء مدى الحياة.. باريس سان جيرمان يغرى كيليان مبابى بـ"عرض خرافى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال