ضمن محاربة الغلاء بسوهاج.. الوحدة المحلية بطما توفر الأسماك بـ 35 جنيها

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما في محافظة سوهاج، برئاسة المهندسة هويدا الشافعي رئيس المركز عن توفير سيارة محملة بالأسماك بسعر مخفض للجمهور وذلك بالتعاون مع إدارة تموين مركز طما.

وأكدت رئيس المركز، إن توفير الأسماك يأتي بناء على توجيهات السيد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وتطبيقا لمبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها مجلس الوزراء بتوفير المنتجات الغذائية ومراقبة الأسواق بشكل مستمر.

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محافظ سوهاج يتفقد عددًا من المحلات التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة "خفض أسعار السلع"



وأوضحت رئيس مجلس مدينة طما، أنه تم توفير الأسماك بسعر الكيلو 35 جنيها للأسماك الوسط وسعر ٤٥ جنيها للأسماك كبيرة الحجم، كما تم اختيار جوار مزلقان طما للبيع والإعلان عن ذلك لإفادة المواطنين الراغبين فى الشراء "، مؤكدة على تواجد سيارة الأسماك كل أسبوع بدءا من الآن.

ولفتت أن توفير منتجات السلع والأسماك تأتي ضمن مبادرة "ساعد غيرك" لتعاون مع عدد من الجهات المعنية عن ذلك، لتخفيف العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء.

محافظ سوهاج يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

في سياق آخر، أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية، تفقد خلالها عدد من المحلات والسلاسل التجارية بمدينة سوهاج، وذلك لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بنسب تصل من 20 إلى 25%، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة لخفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.



وتضمنت جولة المحافظ تفقد هايبر "المصرية" لتجارة الجملة، وأسواق "الشريف"، وأحد محال الجزارة، واطمأن على توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها المبادرة ومنها ""السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز، واللحوم، والفراخ"، كما تابع أسعار تلك المنتجات ونسب التخفيض عن مثيلاتها بالأسواق موجها بزيادة الكميات المعروضة لتلبية احتياجات المواطنين، وكتابة الأسعار بشكل واضح عليها.

إحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية

ووجه محافظ سوهاج وكيل وزارة التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية، بإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، والمتابعة المستمرة بشكل يومي لتطبيق مبادرة خفض الأسعار، لافتا إلى ضرورة التوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، والقطاع الخاص.

وثمن "الفقي" قرار رئيس مجلس الوزراء لما له من مردود إيجابي على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن، والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.



رئيس مدينة طما خلال المتابعة

رئيس مدينة طما خلال المتابعة

رئيس مدينة طما خلال المتابعة

رئيس مدينة طما خلال المتابعة

رئيس مدينة طما خلال المتابعة

رئيس مدينة طما خلال المتابعة

رئيس مدينة طما خلال المتابعة

رئيس مدينة طما خلال المتابعة