حي غرب سوهاج يقسم حملات النظافة إلى ورديات للعمل على مدار 24 ساعة

شنت الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج، بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حملة نظافة مكبرة لرفع كفاءة الشوارع والمناطق الواقعة في نطاق الحي.

وأشرف أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، على أعمال وحملات النظافة بجميع قطاعات حي غرب، والتي تتم على مدار الأسبوع الجاري، وتشمل جميع المناطق وتم تقسيمها إلى قطاعات.

وأوضح "الشطوري" أن حمله اليوم تم تقسيمها الى قطاعات حيث شمل قطاع المخبز الألي ومنطقة الشهيد وشارع السيالة وحوض التلاتين وطريق كورنيش ترعة نجع حمادي.

وشمل قطاع البحر المدينة الطبية ومدينة العرائس ونجع مطرود ونجع مصلح وشارع البحر ونفق نبيل فراج،

وشمل قطاع المحطه شارع الجرجاوية الرئيسي والخلفي ومنطقة المحطة والقيسارية والعارف والقطب والغياتيه،

كما شمل قطاع غرب منطقة غرب الكوبري والعمري وراشد والحويني

وذكر الشطوري أنه قد تم كنس الشوارع ورفع القمامه وتفريغ الحاويات بجميع قطاعات الحي وقد تم رفع 185 طن قمامة تقريبا من قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي،

وجاء ذلك في إطار الإرتقاء بمنظومة النظافة ومتابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على تكثيف حملات النظافة، والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين،

وشدد رئيس حى غرب على إستمرار أعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع حي غرب من خلال ورديات النظافة التي تتم علي مدار اليوم.