محافظ سوهاج يترأس اجتماع مراجعة تراخيص البناء وحوكمة منظومة العمران

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الإثنين، الاجتماع الدوري للجنتي مراجعة تراخيص أعمال البناء، وحوكمة منظومة العمران، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وأعضاء اللجنة.

أكد المحافظ أهمية دور اللجان في ضبط منظومة التراخيص وحوكمة منظومة العمران وإرساء الأسس والقواعد التي يتم العمل بها وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة، موجها بسرعة انتهاء اللجنتين من أعمالهما في أقرب وقت ممكن، والسماح بالاستئناف فورا لأي رخصة استوفت الاشتراطات البنائية المطلوبة.

وناقش الفقي مع أعضاء اللجان خلال الاجتماع طلبات استئناف أعمال البناء المقدمة من المواطنين، حيث تمت الموافقة على استئناف عدد من التراخيص التي استوفت الاشتراطات المطلوبة، كما تم مناقشة معوقات باقي التراخيص .

استعرض أحمد سامي القاضي نائب المحافظ جهود اللجنتين خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه جاري استئناف كافة التراخيص في وقت قريب، كما قامت لجنة الحوكمة بدراسة الطلبات المقدمة بشأن إنشاء بعض الأنشطة التعليمية، والإدارية، وأوصت اللجنة بالموافقة على الطلبات المستوفاة للشروط.

فيما تستعد وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة سوهاج لإطلاق فعاليات مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون، والذي ينظم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وعضو اللجنة المنفذة والمشرفة علي المشروع، والتي شكلت بالقرار الوزاري رقم 457 لسنة 2023 برئاسة وزير الثقافة.

كما تضم اللجنة كلاً من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب، ورئيس مجلس إدارة دار الأوبرا المصرية، ورؤساء قطاعى صندوق التنمية الثقافية، والفنون التشكيلية، والكاتب الصحفى وليد الدرمللى مدير ومؤسس المشروع، كما تضمن قرار وزيرة الثقافة تشكيل لجنة تنفيذية من وزارة الثقافة ومحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد عبدالهادى مدير عام شئون مكتب محافظ سوهاج.