الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يترأس اجتماع مراجعة تراخيص البناء وحوكمة منظومة العمران

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الإثنين، الاجتماع الدوري للجنتي مراجعة تراخيص أعمال البناء، وحوكمة منظومة العمران، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وأعضاء اللجنة.

أكد المحافظ أهمية دور اللجان في ضبط منظومة التراخيص وحوكمة منظومة العمران وإرساء الأسس والقواعد التي يتم العمل بها وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة، موجها بسرعة انتهاء اللجنتين من أعمالهما في أقرب وقت ممكن، والسماح بالاستئناف فورا لأي رخصة استوفت الاشتراطات البنائية المطلوبة.

وناقش الفقي مع أعضاء اللجان خلال الاجتماع طلبات استئناف أعمال البناء المقدمة من المواطنين، حيث تمت الموافقة على استئناف عدد من التراخيص التي استوفت الاشتراطات المطلوبة، كما تم مناقشة معوقات باقي التراخيص .

استعرض أحمد سامي القاضي نائب المحافظ جهود اللجنتين خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه جاري استئناف كافة التراخيص في وقت قريب، كما قامت لجنة الحوكمة بدراسة الطلبات المقدمة بشأن إنشاء بعض الأنشطة التعليمية، والإدارية، وأوصت اللجنة بالموافقة على الطلبات المستوفاة للشروط.

فيما تستعد وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة سوهاج لإطلاق فعاليات مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون، والذي ينظم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وعضو اللجنة المنفذة  والمشرفة علي المشروع، والتي شكلت بالقرار الوزاري رقم 457 لسنة 2023 برئاسة وزير الثقافة. 

كما تضم اللجنة كلاً من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب، ورئيس مجلس إدارة دار الأوبرا المصرية، ورؤساء قطاعى صندوق التنمية الثقافية، والفنون التشكيلية، والكاتب الصحفى وليد الدرمللى مدير ومؤسس المشروع، كما تضمن قرار وزيرة الثقافة تشكيل لجنة تنفيذية من وزارة الثقافة ومحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد عبدالهادى مدير عام شئون مكتب محافظ سوهاج.

للجنتي مراجعة تراخيص أعمال البناء وحوكمة منظومة أحمد سامي القاضي نائب المحافظ ضبط منظومة التراخيص تم مناقشة معوقات باقي التراخيص الطلبات المقدمة

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 3 فى انقلاب سيارة على "صحراوى سوهاج"

وزارة الثقافة تستعد لإطلاق مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"

طلاب جامعة سوهاج يطالبون الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الإنجازات

رئيس جامعة سوهاج: قرارات الرئيس السيسى جاءت لتخفيف العبء عن العاملين بالدولة

إنجازات الرئيس.. إنشاء 528 مدرسة بتكلفة 3.5 مليار جنيه في سوهاج

تكليف وكلاء جدد في 6 كليات بجامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة للمستشفيات الجامعية

"مياه سوهاج": انتهاء أعمال المرحلة الأولى من رفع كفاءة المحطة الرئيسية فى البلينا

الأكثر قراءة

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

عاجل.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023 لكل الدرجات وموعد تطبيقه

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى فى انقلاب إحدى الناقلات المحملة بالذخائر

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى