الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجزار: وزارة الإسكان تقدم كل الدعم اللازم للشركات الوطنية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الطلمبات وقطع غيارها، لبحث سبل التعاون فى توفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من الطلمبات، وقطع غيارها، بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة في مختلف المجالات، والتوسع فى استخدام المنتجات محلية الصنع.

واستمع الدكتور عاصم الجزار، إلى شرح من مسئولى الشركة، عن منتجاتهم وسابق خبراتهم، وقدرتهم على المساهمة في توفير الطلمبات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي، وقطع غيارها، مؤكداً أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة فى إنتاج المكونات المستخدمة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وزير الإسكان يتابع تطوير وموقف "سكن لكل المصريين" بمدينة السادات

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تقدم كل الدعم اللازم للشركات الوطنية للمساهمة في توفير المكونات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي محلياً، موجهاً مسئولى قطاع المرافق بالتعاون والتنسيق مع الشركة من أجل تحقيق النجاح المشترك فى توطين الصناعات اللازمة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة السادات

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وكان تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التطوير وموقف المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة السادات، مشددا على ضرورة الاهتمام بأعمال تطوير الطرق والمحاور بالمدن المختلفة، وكذا أهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بالمدينة، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية التى تشهد إقبالا كبيرا على حجز الوحدات بالمبادرة.

وقامت مجموعة من معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة ضمن فريق العمل المكلف بالمرور على المشروعات القومية بمدينة السادات، بزيارة تفقدية لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقهم المهندس سامى فهمى، والمهندس ياسر أبوحسين، نائبا رئيس جهاز مدينة السادات ومسئولو الجهاز، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات القومية بمختلف مدن الجمهورية.

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