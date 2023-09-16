السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع تطوير وموقف "سكن كل المصريين" بمدينة السادات

وزير الإسكان
وزير الإسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التطوير وموقف المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة السادات.

وشدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،على ضرورة الاهتمام بأعمال تطوير الطرق والمحاور بالمدن المختلفة، وكذا أهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بالمدينة، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية التى تشهد إقبالا كبيرا على حجز الوحدات بالمبادرة.

متابعة المشروعات القومية بمدينة السادات

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فى الإطار نفسه، قامت مجموعة من معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة ضمن فريق العمل المكلف بالمرور علي المشروعات القومية بمدينة السادات، بزيارة تفقدية لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقهم المهندس سامى فهمى، والمهندس ياسر أبو حسين، نائبا رئيس جهاز مدينة السادات ومسئولو الجهاز، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات القومية بمختلف مدن الجمهورية.

تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بحى الفردوس 

المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة السادات

كما بدأت الزيارة بالمرور على أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع طلعت حرب وشارع جمال عبدالناصر، وأيضا أعمال التطوير الجارية بالمناطق السكنية الـ4  والـ11 التى شملت توسعة الشوارع ودهان بعض العمارات وأعمال تنسيق الموقع، وذلك بالإضافة إلى تغيير شبكة الرى بالغمر إلى شبكة تنقيط، كما تم استكمال الجولة والمرور على مشروعات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بحى الفردوس.

المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة السادات

كما وجه المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، خلال الزيارة التفقدية بالمدينة، الشكر لمعاوني رؤساء أجهزة المدن على زياراتهم للمدينة، مشيداً بالتجربة الجديدة التي تستهدف تصعيد الشباب الأكفاء وصقل خبراتهم لتولي القيادة.

المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" 
وزير الإسكان سكن كل المصريين مدينة السادات المجتمعات العمرانية الطرق والمحاور

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