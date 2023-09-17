طلاب جامعة سوهاج يطالبون الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الإنجازات

نظمت جامعة سوهاج ندوة بعنوان" الموقف الراهن والتحديات التي تواجه مصر" الذي حاضر بها الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة "الأسبوع"، عضو مجلس النواب، بحضور د.عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الحامعة والمحاسب أشرف القاضي آمين عام الجامعة وعمداء الكليات، عدد من أعضاء هيئة التدريس و الطلاب، و ذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بالمقر الجديد للجامعة.

واستهل رئيس الجامعة كلمته بالترحيب بالإعلامي مصطفي بكري، ابن محافظة قنا أحد الشخصيات الوطنية المخلصة والمحبة للوطن، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على استضافة العديد من الشخصيات الوطنية لرفع مستوى الوعي الوطني لدي الطلاب، و تعريفهم بمجريات الأمور فى الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة وترسيخ مفهوم المواطنة لديهم، خاصة و أن الشباب هم العمود الفقرى للدولة، وهم أمل الغد المشرق لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد النعماني أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي استطاعت أن تعبر بالشعب لبر الأمان، من خلال إتخاذ العديد من الإجراءات للإصلاح الإقتصادي لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مطالباً الشباب بالإصطفاف الوطني خلف قيادة الرئيس باعتبارهم الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية من أجل استكمال مسيرة التنمية والانجازات و بناء مصرنا الحبيبة.

وخلال التدوة استعرض بكري المراحل التي مرت بها مصر أعقاب أحداث ٢٥ يناير وصولاً إلى ثورة ٣٠ يونيو وماتلاها، وكيف استطاعت القيادة المصرية التصدي لهذه المخاطر. وتحدث عن 11/11 والتي أثبت مدى الوعى الذى وصل إليه الشعب المصري وخوفه على وطنه، مؤكدًا أن الرئيس السيسي استطاع أن ينقذ مصر من براثن جماعة الإخوان التي استهدفت طمس هوية الدولة وأخونتهم، و حمي مصر من حرب أهلية وفتنه طائفية،وأعاد بناء مؤسسات الدولة التي تآكلت في مرحلة الفوضى وحكم جماعة الإخوان.

كما تحدث بكري عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، محذراً من الانصياع وراء الاخبار المسمومة والشائعات المغرضة التى تبث من الداخل والخارج من المتأمرين والخونة بغرض إسقاط مؤسسات الدولة المصرية ، وضرورة التصدي لهم بسلاح الوعى والمعرفة والجهد والإدراك لأهمية هذه المرحلة وحجم التحديات، مشيداً بالنقلة النوعية والانجازات التي تشهدها جامعة سوهاج في كافة قطاعاتها، باعتبارها نموذج مُشرف ومنارة للعلم بجنوب صعيد مصر.