الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل إنشاء وحدة لسمع الأطفال

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

كشف الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل التعاون مع جامعة "أولدنبورغ" الألمانية في وحدة لسمع الأطفال، موضحًا أن هذه الوحدة تختص بإجراء اختبارات المسح الشامل للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بالمستشفى الجامعي.

وقال رئيس الجامعة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إنه طبقًا لهذا البروتوكول، سوف يتم إنشاء وحدة مجهزة على أعلى مستوى للأطفال حديثي الولادة لإجراء المسح الشامل للاكتشاف المبكر لقصور السمع، حيث يتم خلالها توفير رعاية صحية ذات جودة عالية، واتباع أحدث أساليب العلاج.

برامج صحية للأطفال

وأكد النعماني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دشن العديد من المبادرات والبرامج الصحية المهمة للأطفال فى مصر، من أجل توفير حياة صحية آمنة لهم، ومن بينها المسح السمعى للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، وذلك ضمن مبادرة “100 مليون” والتى تستهدف كل المواليد الجدد. 

وكشف النعماني، أن هذا البروتوكول سيكون النواة الأولى لعقد العديد من البروتوكولات في المجال الطبي والأكاديمي، بهدف تطوير المنظومة الصحية بسوهاج والاهتمام بصحة المواطن، لافتًا إلى أن ذلك يأتي أيضًا في ضوء استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، ودور الجامعات المصرية في المُساهمة في عملية التنمية بالمجتمع.

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