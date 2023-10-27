موعد البلاك فرايداي.. أماكن تقدم خصومات في الجمعة البيضاء في مصر 2023

أيام تفصلنا عن بداية شهر نوفمبر 2023، لذا يبحث الكثيرون عن موعد الجمعة البيضاء 2023، والتي تُعَدُّ من أهم مهرجانات التسوق على مستوى العالم، إذ تطرح أكبر المحلات التجارية والماركات العالمية تخفيضًا كبير على كافة السلع، وهي فرصة هائلة لشراء اللاوازم من السلع الغذائية والمعمرة فضلًا عن الملابس والعطور وغيرهم.

الجمعة البيضاء في مصر 2023

ومن المفترض أن تتوفر العديد من العروض والخصومات في جميع مراكز التسوق والمحلات التجارية والمولات محليًا وعالميًا ويصادف موعد الجمعة البيضاء 2023 الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، الموافق 24 نوفمبر 2023، لكن معظم المحلات والسلاسل التجارية تبدأ في الخصومات من بداية شهر نوفمبر الجاري.

تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للقراء، سنكشف في السطور التالية أهم عروض وخصومات الجمعة البيضاء هذا العام.

تأتي الجمعة البيضاء 2023 في مصر وباقي دول العالم يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، الموافق 24 نوفمبر 2023، وتُعَدُّ هذه الجمعة فرصة للاستفادة من الخصومات والعروض على جميع المنتجات والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية ومحلات الملابس والأحذية في جميع دول العالم، وينتظر الجميع هذا العام يوم الجمعة البيضاء بفارغ الصبر، نظرًا لغلاء الأسعار خلال الفترة الماضية.

أماكن تقدم خصومات في الجمعة البيضاء في مصر 2023

وتقدم كافة المراكز خصومات هائلة وتخفيضات ضخمة في هذا اليوم، وخلال شهر نوفمبر عمومًا لذا عليكم اقتناص للاستفادة منها وإليكم قائمة بالمراكز التي تقدم خصومات وتخفيضات في هذا اليوم:

- جوميا.

- كارفور.

- أمازون.

- نون.

- شي إن.

قيمة خصومات الجمعة البيضاء في مصر 2023

تشمل عروض الجمعة البيضاء 2023 المعروفة باسم "بلاك فرايداي"، مختلف السلع والمنتجات المتوفرة عبر جميع المتاجر الإلكترونية، وكذلك في المحلات التجارية والمولات، بخصومات تصل إلى أكثر من 70% على جميع المنتجات، وتبدأ عروض الجمعة البيضاء من بداية الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023.

وينتظر الكثير من المصريين هذا العام يوم الجمعة البيضاء؛ لشراء احتياجاتهم من الملابس والأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل بخصومات كبيرة. ومن الجدير بالذكر أن الكثير من المتاجر العالمية والمحلية تشارك بعروض ضخمة في مهرجان البلاك فرايداي.