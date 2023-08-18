الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 18 أغسطس في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

يبحث المواطنون عن أسعار الفراخ البيضاء على مدار اليوم، وشهدت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا اليوم في بورصة الدواجن، حيث انخفضت جنيهين للكيلو، لتسجل 59 جنيها مقابل أسعار أمس 61 جنيها للكيلو.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال بداية التعاملات الصباحية:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 

تراجعت أسعار لحوم الفراخ البيضاء اليوم الجمعة  18 أغسطس في بورصة الدواجن لتسجل 59 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك 66 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 

استقرات أسعار لحم الفراخ الساسو اليوم الجمعة  18 أغسطس في بورصة  لتسجل 105 جنيهات، وتصل إلي المستهلك بـ112 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 

ارتفعت أسعار لحوم الفراخ البلدي اليوم الجمعة  18 أغسطس في بورصة  لتسجل 112 جنيها، وتصل إلي المستهلك بـ120 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ أمهات اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 

أرتفعت أسعار لحوم أمهات أبيض اليوم الجمعة  18 أغسطس في بورصة لتسجل 57 جنيها، وتصل إلى المستهلك بـ 62 جنيها للكيلو.

الفراخ بـ 69 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

قائمة أسعار البط والنعام اليوم الجمعة 18 أغسطس

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم السمان اليوم  في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام اليوم  في بورصة الدواجن 250 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي)- اليوم  في بورصة الدواجن 400 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي)-اليوم  في بورصة الدواجن 100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم اليوم في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم  في بورصة الدواجن 80 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي)   اليوم  في بورصة الدواجن 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم  في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم  في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

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