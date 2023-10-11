الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تراجع أسعار عدد من السلع بالأسواق تزامنًا مع الإعلان عن مبادرة تخفيضات الأسعار

السلع الأساسية
السلع الأساسية

شهد عدد من السلع الأساسية تراجعًا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، تزامنًا مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن بدء عملية تخفيض أسعار 7 مجموعات سلع رئيسية بنسب تتراوح بين 15% إلى 25%، حيث تشهد أسعار السلع الأساسية انخفاضًا في الأسعار (الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر والزيوت)، وهناك أيضًا الدواجن الحية والمجمدة والبيض ستشهد انخفاضًا 15% وفقًا للمستهدف، وسوف يكون خفض الأسعار بشكل مباشر بداية من السبت المقبل، والهدف منه تخفيض الأسعار، ثم تثبيت الأسعار حتى لا يكون هناك تقلب في الأسعار في الفترة المقبلة.

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متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

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اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

تراجع أسعار السلع

ورصد "الدستور" أسعار السلع في الأسواق تزامنًا مع الإعلان عن مبادرة تخفيضات أسعار السلع والتي تبدأ يوم السبت المقبل، حيث إنه شهد عدد من أسعار السلع تراجعًا بشكل كبير خلال الأيام الجارية.

سجل سعر الفول المعبأ نحو 38.91 جنيه بانخفاض 2.58 جنيه، لتر زيت عباد الشمس 62.28 جنيه بانخفاض 10.3 جنيه، سعر كيلو السكر المعبأ اليوم 31.75 جنيه، بانخفاض 5.87 جنيه، كيلو المكرونة المعبأة سجل نحو 23.01 جنيه بانخفاض 1.3 جنيه، كيلو العدس المعبأ 48.03 جنيه بانخفاض 1.6 جنيه، لتر اللبن المعبأ 31.71 جنيه بانخفاض 32 قرشًا، لتر اللبن السائب 22.47 جنيه بانخفاض 98 قرشًا، كيلو الأرز السائب 23.12 جنيه بانخفاض 29 قرشًا.

أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق

تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 300 و350 جنيهًا، كيلو اللحم الكبيرة تراوح ما بين 260 و290 جنيهًا للكيلو الواحد، الكبدة 280 جنيهًا للكيلو الواحد، اللحم المفروم تراوحت ما بين 260 و280 جنيهًا للكيلو الواحد، كيلو اللحم الجملي 300 جنيه وذلك بمحال الجزارة.

فيما شهدت اللحوم البرازيلية تراجعًا في الأسعار والتي جاءت على النحو التالي، وكشف التجار عن أن سعر عبوة اللحوم البرازيلية المجمدة 80 جنيهًا، المفروم 70 جنيهًا، 55 جنيهًا للكبدة البرازيلي لوزن 650 جرامًا، وكيلو الدهن 100 جنيه، ولحمة الرأس 180 جنيهًا، والكوارع 120 جنيهًا وذلك بمنافذ البيع.

أسعار الدواجن بالأسواق

تمر أسعار الدواجن بحالة من عدم الاستقرار ما بين انخفاض وارتفاع، حيث تراوح سعر الدواجن البيضاء ما بين 75 و80 جنيهًا للكيلو الواحد، سعر الدواجن البلدي تراوح ما بين 100 و105 جنيهات للكيلو الواحد، وتراوح سعر كرتونة البيض ما بين 125 و130 جنيهًا.

أسعار الدواجن بالأسواق أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق تراجع أسعار السلع السلع الأساسية الأسعار

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