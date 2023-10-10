اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

أعلن منتجو الدواجن عن المشاركة في مبادرة تخفيض السلع الغذائية التي أعلنها مجلس الوزراء، أمس الإثنين، والتي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل، بتخفيض أسعار الدواجن والبيض 15%.

وقال المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام للدواجن، إن الاتحاد قرر المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة بتخفيض أسعار الدواجن والبيض بتخفيضات تصل إلى 15% اعتبارًا من السبت المقبل مع مراجعة الأسعار شهريًا وإمكانية تخفيضها مرة أخرى.

وأوضح في تصريح لـ"الدستور" أنه سيتم تخفيض أسعار الدواجن في المزرعة ليتم بيع الكيلو ب 65 جنيهًا بدلًا من 74 جنيهًا ليصل للمستهلك بـ73 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا، وبيع بيض المائدة بـ115 جنيهًا للكرتونة في المزرعة بدلًا من 124 جنيهًا تصل للمستهلك بـ125 بدلًا من 150 جنيهًا.

وأضاف العناني أن اتحاد الدواجن سيسعى لتشجيع المنتجين خلال الفترة المقبلة من أجل دخول دورات إنتاج جديدة لزيادة المعروض من الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة لخلق توازن في الأسعار، مطالبًا بضرورة أن تتولى الجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أسعار البيع للمستهلك والمزارع والشركات الحكومية وسلاسل التوزيع الالتزام بهذه الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك.

ومن جانبه، قال سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن بالجيزة، إن مبادرة تخفيض أسعار الدواجن والبيض سيتم تنفيذها السبت المقبل وتخفيضات 25% للدواجن وبيض المائدة، مع ضرورة تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009 بحظر التداول الحي للدواجن من أجل تقليل والحد من حلقات التداول والوسطاء التي ترفع الأسعار.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"الدستور" أن صناعة الدواجن تحتاج إلى تنسيق مع كل الجهات وتطبيق القانون فيما يخص الصناعة وحمايتها من الأمراض وتوفير الأمصال واللقاحات والأعلاف بأسعار مناسبة للمنتجين والمربي.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور إياد حرفوش، عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض يرجع إلى انخفاض 30% من عدد الأمهات نتيجة ذبحها خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه خلال ثلاثة أشهر سيعود إنتاج الأمهات.

وقال "حرفوش" في تصريحات لـ"الدستور" إن الدواجن المستوردة سيكون أسعارها مرتفعة عن الإنتاج المحلي في حالة الاستيراد نتيجة وجود أزمة بالدواجن في الدول المصدرة مثل البرازيل، مشيرًا إلى أن الدواجن غير قابلة للتخزين والاحتكار.