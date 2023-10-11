الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

المستشار سامح الخشن،
المستشار سامح الخشن،

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، قائلًا: "إن منهجية المبادرة تعتمد على التعامل وفقًا لآليات السوق، وهذا ليس تسعيرًا جبريًا ولكن أسعار توافقية تم التفاهم عليها مع القطاع الخاص، بناء على قرارات اتخذتها الدولة على أن تسري لمدة 6 أشهر كإطار زمني مبدئي".

وأضاف الخشن، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن مسألة خفض الأسعار أولوية رئيسية على أجندة الدولة المصرية، وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن بالتعامل مع هذه القضية الملحة التي تمس المواطن المصري، لاسيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية.

السلع التي تشهد انخفاضًا في الأسعار 

وأوضح أن السلع الأساسية التي ستشهد انخفاضًا في الأسعار (الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر والزيوت)، وباستهداف خفض من 15% إلى 25%، وهناك أيضًا الدواجن الحية والمجمدة والبيض ستشهد انخفاض 15% وفقًا للمستهدف.

وأشار إلى أن خفض الأسعار سيكون بشكل مباشر بداية من السبت المقبل، والهدف من ذلك تخفيض الأسعار ثم تثبيت الأسعار حتى لا يكون هناك تقلب في الأسعار في الفترة المقبلة.

انخفاض الأسعار أسعار السلع الأساسية برنامج السفيره عزيزه مؤتمر حكاية وطن مبادرة خفض الأسعار

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