تخفيضات تصل إلى 30%.. محافظ مطروح يفتتح معرض بيع السلع الأساسية

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية، للمرور على عددٍ من المنافذ بيع السلع الغذائية والمحلات والسلاسل التجارية بنطاق مدينة مرسى مطروح المشاركة في تنفيذ "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية"، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وجهود الحكومة لمكافحة جشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبءعن المواطنين، وذلك تحت إشراف مديرية التموين بمطروح وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.

_ توافر كافة السلع الاساسية

واطمأن محافظ مطروح خلال الجولة، من توافر كافة السلع الاساسية يرافقه المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح وجمال حماد عضو الغرفة التجارية وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسي مطروح بالأسعار المخفضة المعلن عنها بنسبة تخفيض من ١٥ إلى ٤٠%.

_ تكثيف حملات المرور والمتابعة الدورية علي الأسواق ومنافذ البيع

واستفسر محافظ مطروح من المواطنين عن مدى الرضا عن أسعار المنتجات الغذائية ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق مع الاقبال الكبير من المواطنين عليها، موجها على بضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور، مشددا على تكثيف حملات المرور والمتابعة الدورية علي الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين.

_ افتتاح معرض بيع السلع الأساسية بنسبة تخفيض تصل الى ٣٠%

كما افتتح محافظ مطروح معرض بيع السلع الأساسية بنسبة تخفيض تصل إلى ٣٠% والذى إقامته الغرفة التجارية بمطروح بحضور مفتاح جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح وعدد من أعضاء الغرفة لبيع احتياجات المواطنين من السلع الاساسية بأسعار مخفضة ضمن أعمال المبادرة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن تخفيض أسعار ٧ سلع أساسية بنسب من 15ل 25 % وهي سلع "السكر" والزيت "والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15 % على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض،اعتبارا من السبت الماضى 14 أكتوبر في اطار جهود الدولة لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح