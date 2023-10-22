الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء العداد الكودي في مصر

المنصة الموحدة لخدمات
المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء العداد الكودي من أكثر الكلمات الدلالية بحثا عبر المنصات الإلكترونية حيث يرغب عدد كبير من المواطنين في تركيب عداد منزلي مسبق الدفع وغيرها من الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني التابع رسميا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعديد من المواطنين.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء العداد الكودي

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء العداد الكودي وذلك خدمة قطاع عريض من المواطنين الراغبين في إدخال خدمات الكهرباء للوحدات السكنية الجديدة من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك تفاديا للزحام وتوفيرا للوقت والجهد دون الحاجة إلى الذهاب إلى شركات توزيع الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية.

ويمكن من خلال المنصة تقديم الخدمات التالية:-

  • تحويل طلب الممارسة إلى عداد كودي.
  • تركيب عداد بدل فاقد.
  • تركيب عداد بدل تالف.
  • خدمة طلب فحص العداد.
  • تركيب عداد قانوي للمرة الأولى.
  • توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية.
  • توصيل تيار كهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  • توصيل تيار مؤقت.
  • شهادة بيانات تعاقد.
  • شهادة بيانات استهلاك.
  • استعلام عن الفاتورة.
  • شهادة بيانات تعاقد.
  • احسب فاتورتك الشهرية.
  • تسجيل قرارة العداد.
  • دفع الفاتورة الشهرية.

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الأوراق المطلوبة لتركيب العداد الكودى 

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأوراق المطلوبة لتركيب العداد الكودي في المنازل لتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تقنين موقفهم للحصول على تيار كهربائي بشكل رسمي وقانوني حيث تتلخص فيما يلي:-

  • عقد تمليك العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية المراد تركيب العداد بها.
  • صورة من البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.
  • إيصال مرافق للعقار المراد تركيب العداد به (مياه أو تليفون أو غاز).
  • إيصال التقديم بقيمة 50 جنيه.

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خطوات تركيب العداد الكودى للكهرباء 

يمكن تركيب العداد الكودي من خلال المنصة الكهربائية الموحدة بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر المنصة من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي.
  • استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.
  • إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • سند الحيازة.
  • موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار.
  • يضاف النشاط التجاري إن وجد.
  • البطاقة الضريبية.
  • الشجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل.
  • إرسال الطلب.

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