كهرباء مصر الوسطى تنتهى من تركيب 651 ألف عداد كودى

خاص

كشف المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء عن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها الشركة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء؛ لتحويل الممارسات إلى عدادات كودية بلغت 776 ألف طلب منذ السمح بتركيب العداد الكودي للمباني المخالفة والعشوائية.

أضاف شمعة، لـ"الدستور"، أن الشركة انتهت من عمل 657 ألف معاينة للطلبات التي تمت على المنصة، وبلغت المقايسات التي تم سدادها حتي منتصف سبتمبر 595 ألف مقايسة.

أشار رئيس شركة مصر الوسطي إلى أن عدد العدادات مسبوقة الدفع الكودية التي تم تركيبها حتي منتصف سبتمبر بلغ651 ألف عداد كودي في 5 محافظات تقع في نطاق عمل الشركة، وهي (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد)، مؤكدًا أن تركيب العدادات الكودية يسهم في تقليل نسب الفقد السنوية بما يعادل من 1.5% إلى 2% من نسب الفقد في التيار الكهربائي سنويا.

وجاءت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء في المرتبة الأولى، من حيث أكثر شركات التوزيع تركيبا للعدادات الكودية في يوم 13 سبتمبر الجاري.

وسجلت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تركيب 3328 عدادا كوديا للمباني المخالفة، وجاءت شركة مصر الوسطي بالمرتبة الأولي حيث انتهت من تركيب 1071عدادا كوديا، فيما جاءت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في المرتبة الثانية بإجمالي تركيبات 353 عدادا.

وذكر التقرير الذي اطلعت عليه "الدستور"، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء جاءت في المركز الثالث بتركيب 342 عدادا كوديا، وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، حيث انتهت من تركيب 339 عدادا.

وفي المرتبة الخامسة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بإجمالي تركيبات 320 عدادا وفي المرتبة السادسة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بتركيبات 317 عدادا، وحلت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء في المرتبة السابعة بتركيب 290 عدادا.

فيما جاءت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في المرتبة الثامنة بتركيب 169عدادًا، وجاءت في المرتبة التاسعة والأخيرة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وذكر مصدر في الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الاهتمام بتركيب العدادات للمباني المخالفة؛ لتقليل نسب الفقد في التيار وتحصيل أموال الدولة.