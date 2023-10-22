الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد.. نصيب كل فرد من التموين

بوابة مصر الرقمية
بوابة مصر الرقمية

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد عبر منظومة الدعم التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من أكثر الكلمات التي تتصدر القائمة البحثية عبر جوجل حيث يرغب الملايين من أصحاب البطاقات التموينية في إضافة أبنائهم لزيادة حصصهم من السلع الغذائية المدعمة من الدولة في ظل ارتفاع الأسعار.

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2023

مازال عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية يبحثون عن رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) للحصول على حصص إضافية من السلع الغذائية التي تدعهما للمواطنين المستحقين وفقا للشروط التي تم وضعها في منظومة دعم السلع الغذائية.

وكانت قد فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية باب إضافة المواليد للبطاقة التموينية لـ 4 فئات فقط لضمان وصول الدعم لمستحقيه في ظل الظروف الراهنة وارتفاع أسعار السلع الغذائية وهم:-

  • المستفيدين من معاش برنامج تكافل وكرامة بجميع محافظات الجمهورية.
  • المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة.
  • المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعي.
  • أبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة.

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خدمات موقع مصر الرقمية للتموين 2023
 

يقدم موقع مصر الرقمية عدة خدمات للمواطنين في كافة المجالات على رأسها التموين وجاءت خدماتها التي يقدمها للمواطنين كما يلي:-

  • تفعيل بطاقة التموين.
  • إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.
  • إصدار بطاقة تموين جديدة.
  • نقل من محافظة إلى أخرى.
  • فصل نفسي.
  • ضم أفراد أسرتي.
  • الاستعلام عن موعد الصرف.
  • إضافة الأطفال غير المقيدين في المنظومة التموينية.
  • إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.
  • إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا.
  • إيقاف نفسي من على بطاقة التموين.
  • إيقاف بطاقة التموين.
  • إيقاف أفراد من على البطاقة التموينية.

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قيمة الدعم التمويني للفرد 2023

يحصل الفرد من المضافين على البطاقة التموينية على نحو 50 جنيه شهريا من دعم السلع الغذائية حيث يمكن أن يحصل الفرد الواحد على العديد من السلع الغذائية مثل (السكر، الزيت، المكرونة، الأروز، الدقيق، السمن، مسحوق الغسيل، مسحوق الصحون، الشاي، القهوة، البسكويت، الحلاوة الطحينية، الجبن، القهوة سريعة الذوبان، العدس،….).

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