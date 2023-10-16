متحدث التموين يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة خفض الأسعار

عرض برنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، تقريرًا عن مبادرة خفض الأسعار.

وأوضح التقرير، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، والتي تم التوافق فيها بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث سيتم إعفاء تلك السلع من أي جمارك، أو رسوم لمدة 6 أشهر.

من جانبه قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المبادرة بدأت من يوم السبت الجاري، وهدفها تخفيف الأعباء عن المواطن المصري، وتصل نسبة التخفيضات من 15% إلى 20%.

أنواع السلع الموجودة ضمن مبادرة خفض الأسعار

وأشار إلى أن المجموعة الأولى من السلع تشمل الزيت والسكر والأرز والفول العدس، كما تشمل اللحوم والدواجن أيضًا، بالإضافة إلى بيض المائدة، فضلًا عن الأجبان والألبان، حيث تعهد الموردين بتوريد كل هذه الأصناف والسلع إلى السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 25% و30% وسوف تبيع السلاسل التجارية بدون أي هامش ربح، والهدف من المبادرة هو الاستمرارية، حيث تشمل حزمة غير تقليدية من الإجراءات، أولها الإعفاء من الجمارك والرسوم ومن الأرضيات والمساهمة في تدبير العملة المحلية أو الدولار لصالح جزء كبير من السلع المستوردة.