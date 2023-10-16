محافظ قنا يجرى جولة ميدانية على الأسواق لتطبيق مبادرة خفض الأسعار

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية علي أسواق الخضروات والفاكهة ومحلات السلع الغذائية لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع، ورافقه خلال الجولة أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية في قنا.

أسواق الخضروات والفاكهة ومحلات بيع اللحوم والسلع الغذائية بمنطقة السهاريج

و تفقد محافظ قنا خلال الجولة أسواق الخضروات والفاكهة ومحلات بيع اللحوم والسلع الغذائية بمنطقة السهاريج، ومنافذ بيع السلع الغذائية بمنطقة بنزايون بمدينة قنا، للتأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

توجيه مديريتي التموين والطب البيطري لتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية

وشدد محافظ قنا خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، اليوم الاثنين، علي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري لتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع بأسعار مخفضة.



وقال محافظ قنا، أن السلع الأساسية التي ستتضمنها المبادرة تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة مشيرا إلى أن التخفيضات تتراوح بين 15 إلي 25% للسلع المحددة وذلك في جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء والحكومة المصرية.