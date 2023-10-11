الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يترأس الاجتماع الدوري للجنة العامة لحماية الطفل

محافظ قنا
محافظ قنا

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاجتماع الدوري للجنة العامة لحماية الطفل، لمتابعة أعمال اللجنة، ودورها في  حماية الأطفال المعرضين للخطر.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أشرف فاروق، ممثلًا عن مديرية أمن قنا ، والنقيب محمد المصري ممثلا عن إدارة الحماية المدنية، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، وسميحة سعد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، والدكتور سلمى القاضى ممثلة إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بقنا، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

جهود وحدة حماية الطفل

واستمع محافظ قنا لشرح تفصيلي، حول جهود وحدة حماية الطفل، وأهم التوصيات التي تم إقرارها خلال الاجتماع السابق للجنة، وكذا الإجراءات التى يجب تطبيقها لتوفير المزيد من الحماية لأطفالنا في المدارس ودور الرعاية والحضانات، وضرورة الالتزام بشروط التراخيص بالنسبة للحضانات من حيث تطبيق اشتراطات الحماية المدنية، وعدم استقبال أطفال أكثر من الأعداد المسموح بها، وتكثيف التوعية بالخط الساخن رقم 16000 الخاص بتلقي بلاغات التنمر والتحرش، كما تم الإشارة  إلى ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني الموجودة بالقرى في مساعدة لجان حماية الطفل في عملية الرصد والإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر مثل ( ختان الإناث، الزواج المبكر، عمالة الأطفال).

من جهته، أكد محافظ قنا، أهمية توفير مناخ آمن للأطفال وتنشئتهم تنشئة صحية سليمة، مشددا على أهمية عدم تعرض الطفل لأي نوع من مظاهر العنف سواء كان عنفا أسريا أو  داخل المدارس، لما له من تأثير سلبى على حالته النفسية، مشيرًا إلى أن ملف حماية الطفل من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة في ضوء توجهات الدولة لتوفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر، موجها بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة بمقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بكل الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها.

وفي ختام الاجتماع قدم محافظ قنا، الشكر لأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل،  للجهد المبذول في تقديم كل أوجه الرعاية للأطفال المعرضين للخطر، والعمل على مدار الساعة لحل المشكلات المتعلقة بهم.

محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا اشرف غريب الداودي قنا أجتماع لجنة حماية الطفل

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