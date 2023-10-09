الإثنين 09 أكتوبر 2023
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محافظات

نائب محافظ قنا يبحث تيسير إجراءات إصدار رخص لأصحاب الحرف التراثية

اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى

نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عقد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اجتماعا موسعا لمناقشة تيسير إجراءات إصدار  رخص المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفيق أوضاعها طبقا لقانون 152 لسنة 2020، الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بحضور حسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمقدم أسامه كمال عضو هيئة الرقابة الإدارية، ومحمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة قنا، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة وومثلي الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وأصحاب المشروعات الحرفية التى تتميز بها محافظة قنا.

ومن جانبه أوضح نائب محافظ قنا،  أنه تم دعوة أصحاب المشروعات الحرفية التى تشتهر بها محافظة قنا، عصارات العسل الأسود، والفخار، والفركة، والمنتجات الخشبية وورش النجارة، والتى تنتشر في مراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادى وقنا وقوص ونقادة، بهدف توعيتهم بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون، ونشر الوعى وشرح المزايا الخاصة بقانون المشروعات بشكل مبسط للراغبين في إقامة المشروعات والعاملين بها، مشيرا إلى أن القانون يسعى لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي إلى الإندماج في الاقتصاد الرسمى للدولة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تنمية المشروعات 

وأضاف مدير فرع جهاز  تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا، أن قانون 152 لسنة 2020، أتاح الفرصة لأصحاب المشروعات القائمة، وكذلك الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، توفيق أوضاعهم واستصدار رخص مؤقته، حتى يتسنى لهم تطوير مشروعاتهم وزيادة انتاجيتها بما يساهم في تسويق المنتجات بشكل أكبر،  ومن ثم تحقيق زيادة في الدخل وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أهمية توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد وحجم المشروعات الفعلية المقامة بالمحافظة بهدف دعم أصحابها والتعاون معهم لفتح أسواق محلية لبيع منتجاتهم، وتذليل التحديات من خلال الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وفى ختام الاجتماع استمع نائب المحافظ إلى آراء ومقترحات أصحاب المشروعات، وطلباتهم بشأن تيسير إجراءات الترخيص، مؤكدين  رغبتهم في توفيق اوضاعهم، وإصدار رخص عمل من الجهات الرسمية، حتى يتسنى لهم مزاولة الحرف الخاصة بهم تحت مظلة القانون.

محافظة قنا محافظ قنا أشرف الداودي محافظ قنا قنا المشروعات الصغيرة

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