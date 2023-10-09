قنا تشارك فى معرض تراثنا بمنتجاتها اليدوية والتراثية

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن المحافظة شاركت بـ١٥ عارضا وعارضة من أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية من أبناء محافظة قنا، بمعرض "تراثنا"، والذي يقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 8 إلي 14 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بالجناح الخاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأضاف الداودي أن اهتمام القيادة السياسية بتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظة قنا، ومساعدة أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في تطوير منتجاتهم وتسويقها وفقا لأحدث أساليب العرض والتسويق، مشيرا إلى تقديم كل الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ومساندة أصحابها من خلال توفير المعارض الدائمة لهم بأماكن متميزة بالمحافظة، وتسهيل حصولهم علي قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك للتوسع في تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها وتوفير فرص عمل مستقرة وناجحة.

يذكر أن "معرض تراثنا" يعد أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بشكل دوري كل عام، ويشارك به حوالي ألف عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية.