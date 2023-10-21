وزير التموين: طرح السلع بالمجمعات الاستهلاكيه بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%

محمد عاطف: الشركة المصرية تشارك في مبادرة تخفيض اسعار السلع بعدد 44 صنف من السلع الغذائية

أحمد كمال: مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مستمرة طوال 6 أشهر مقبلة

تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية، التي اعلنت عنها الحكومة منذ ايام بتخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تهدف رفع العبء عن المواطنين نتيجة ارتفاع الاسعار في السوق المحلية.

أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك في هذا المبادرة وذلك من خلال طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات، بأسعار مخفضة.



وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه أصدر توجيهه للأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالمتابعة وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك من خلال المرور الدوري على كافة الاسواق للتأكد من مبادرة تخفيض أسعار السلع الاساسية، التي أعلنت عنها الحكومة، خلال الأيام الماضية.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة القابضة للصناعات الغذائية شركات الجملة، بمد الاسواق بالسلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم في حالة الاحتياج لهذه المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع يكفي لعدة أشهر.

وقال أن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكيه بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين.

فيما أكد الدكتور محمد عاطف، الرئيس التنفيذي لشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة تشارك في مبادرة تخفيض اسعار السلع بعدد 44 صنف من السلع الاستراتيجية تضم ألبان اجبان سكر دقيق ارز، وذلك بأوزان وأصناف مختلفة في ١٣٠٠ مجمع استهلاكي علي مستوي الجمهورية، مضيفَا أن تلك السلع مطروحة في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لشركة المصرية لتجارة الجملة، بكميات ضخمة وتكفي حاجة المستهلكين علي مدار العام.

ومن جانبه الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية معاون وزير التموين، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع تشارك بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها الشركة المصرية والشركة العامة وشركة النيل للمجمعات الجملة، بتخفيضات تصل إلي 25% وذلك في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لهم.

وأضاف كمال خلال جولة تفقدية على هايبر الطيران التابع لشركة المصرية لتجارة الجملة، أن المبادرة تشارك بها أيضَا عدد كبير من السلاسل التجارية بالقطاع الخاص، موضحَا إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مستمرة طوال 6 أشهر.

وأوضح كمال أن أطراف المبادرة الرئسيين هم مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلي البنك المركزي واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.



ومن جانبه قال رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من المبادرة هو تخفيض الأسعار للمستهلك، مؤكدًا أن التخفيضات التي تم العمل عليها هي من 15% إلي ٢٥% على 7 سلع أساسية مثل الفول والألبان والزيت والمكرونة والسكر والعدس والدواجن المجمدة والأرز، إضافة إلي السلع الاستهلاكية.

وأوضح أن هذا التخفيضات جعلت المواطنين يقبلونا علي شراء السلع بكميات كبيرة.

فيما أكد محمود فوزي الخياط رئيس قطاع المناطق بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة تعمل على توافر السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 35% عن مثيلاتها في السوق المحلية، مطالبًا المواطنين الحصول على قدر احتياجاتهم الاستهلاكية منعًا للتزاحم والتكالب على السلع.

وجاءت السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال منافذ الشركة المصرية، سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيه بدلا من 35 جنيه، زيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45، زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيهًا.

وكيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28، أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيه بدلا من 25، دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا، طبق بيض 30 بيضة 125 جنيه بدلا من 150 جنيهًا،مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيه، مكرونة 350 جرام بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.

بينما قامت شركات الجملة المتمثلة في النيل والعامة للمجمعات الاستهلاكية، بطرح السلع الاساسية من سكر وزيت وارز ومكرونة بنفس اسعار النيل للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلي طرح دواجن محلية مجمدة 1 كيلو بسعر 105 جنيهًا بدلا من 125 جنيه، ولحوم برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 160 جنيهًا بدلا من 190 جنيه.

توفير السلع بأسعار مخفضة