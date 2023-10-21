السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التموين يطلق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر الأثنين

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى

يعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد غدا الأثنين مؤتمر صحفي لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD  ،والذي سيتضمن أسواق جملة كبيرة من الجيل الثالث وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.

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على جانب آخر تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية،، طوال الوقت في توفير كافة السلع الغذائية وكذلك أيضا تقليل تداول حلقات السلع والمنتجات من محافظة لأخرى للحد من الهدر، وأيضا الحد من ارتفاع تكاليف النقل، بما ينعكس على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك، ومن ضمن خطة الوزارة وجهاز تنمية التجارة الداخلية انشاء مراكز الغذاء الخضراء  في مصر تتميز بمواصفات عالمية.

وقال مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، إن هناك 238 موقعًا تصلح لأسواق الجملة ونصف الجملة.

وأضاف عشماوي، خلال مؤتمرخلال تصريحات سابقة، أن أسواق الجملة ونصف الجملة تستهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتقليص الهدر من السلع وتقليل أسعار السلع.

وتابع: أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة إنشاء مستودعات في الفيوم والشرقية والسويس، حيث من المستهدف تخزين 32 سلعة تموينية تكلف الدولة سنويًا 40 مليار جنيه.

 

وأوضح عشماوي أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، حيث تتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة إحداهما قريبة من أماكن الإنتاج والأخرى قريبة من أماكن الاستهلاك، وسيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين، كما أنه من المقرر أن يتم إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأيضًا من الجانب الأجنبي المتمثل في الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، موضحًا أن ممثلى الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة فى السوق المحلية.

 

 

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عشماوي: اختيار محافظات المستودعات الاستراتيجية بناء على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك

علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وزارة التعاون الدولي الوكالة الفرنسية للتنمية AFD اسواق جملة لجيل الثالث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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