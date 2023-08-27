الأحد 27 أغسطس 2023
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مصر

عشماوى: اختيار المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية بناءًا على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية، جاء بناءً على دراسة لتقييم  معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقًا للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضًا في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقًا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها، وأن كل مستودع سيتم إنشاؤه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.

جاء ذلك خلال تدشين  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني  مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين، في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وبحضور عميد استاذ دكتور أحمد محمد صلاح أبوالعزم رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية، ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

كما تم إسناد المشروع للشركات العاملة في القطاع المصري لأعمال التشييد والبناء لكل من المستودعات الأربعة وتم تسليم 3 مواقع حتى الآن وهي الفيوم والسويس والأقصر، وتم وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، وجار الانتهاء من تسليم أرض الشرقية وتقوم الشركات الثلاث على الانتهاء من المخططات الخاصة بالمستودع بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية الاستشاري الفني للمشروع، حيث تبدأ بعدها مرحلة الإنشاءات التي تستغرق من 18 الى 24 شهرًا.
 

إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين أحمد كمال معاون وزير التموين الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مستودع استراتيجي إتاحة السلع الغذائية

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