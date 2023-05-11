الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مساعد وزير التموين: 238 موقعًا تصلح لأسواق الجملة ونصف الجملة بالمحافظات

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي

قال مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، إن هناك 238 موقعًا تصلح لأسواق الجملة ونصف الجملة.

وأضاف عشماوي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن أسواق الجملة ونصف الجملة تستهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتقليص الهدر من السلع وتقليل أسعار السلع.

وتابع: أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة إنشاء مستودعات في الفيوم والشرقية والسويس، حيث من المستهدف تخزين 32 سلعة تموينية تكلف الدولة سنويًا 40 مليار جنيه.

وأوضح عشماوي أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، حيث تتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة إحداهما قريبة من أماكن الإنتاج والأخرى قريبة من أماكن الاستهلاك، وسيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين، كما أنه من المقرر أن يتم إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأيضًا من الجانب الأجنبي المتمثل في الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، موضحًا أن ممثلى الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة فى السوق المحلية.

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