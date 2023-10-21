وزير التموين يكلف فوزى عفيفى مستشارًا للوزير لشئون البطاقات وتوزيع السلع الغذائية

قام الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكليف فوزي عفيفي الدسوقي عمر، مستشارا للوزير لشئون البطاقات وتوزيع السلع الغذائية.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع "دعم مصر"، للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا.



وتستمر أيضا الوزارة فى إتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة حال تغيير رقم الهاتف الخاص والدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وإبلاغهم بالخدمات التى تقدمها حاليا أو أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.





ويهدف تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين إلى سهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التي تدرس الوزارة إتاحتها أيضا من خلال رقم المحمول، وأن عدم التسجيل المحمول على البطاقة لا يوقف بطاقة التموين، كما تتيح وزارة التموين حاليا العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات منها إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف وخدمة الفصل الاجتماعي أو نقل البطاقة من محافظة لأخرى، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين، حيث لو أن شخص لديه بطاقة تموين وفقدت لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص.

ويعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد غد الإثنين مؤتمرا صحفيا لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD.