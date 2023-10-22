أخبار الظهيرة| 4473 شهيدًا فى فلسطين منذ بدء العدوان.. وتيسيرات جديدة لتحويل السيارات للغاز

تنوعت أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية ما بين أخبار سياسية واقتصادية وفنية وغيرها، ويستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار الظهيرة.

"القاهرة الإخبارية" تعرض منشورًا لجيش الاحتلال يهدد فيه سكان شمال قطاع غزة

أذاعت فضائية "القاهرة الإخبارية" منشورًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يطالب فيه سكان قطاع غزة بمغادرة شمال القطاع إلى الجنوب.

للمزيد اضغط هنا

الصحة الفلسطينية: 4473 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 4473 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

للمزيد اضغط هنا

مساعدات وحملة تبرع بالدم.. 3 خطوات عاجلة من نادي الزمالك لدعم فلسطين

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة حسن لبيب، بيانًا، منذ قليل، لدعم القضية الفلسطينية.

للمزيد اضغط هنا

"البترول": تيسيرات جديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للغاز دون فوائد

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعي للسيارات، لاستعراض موقف المبادرة ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وإقامة المحطات الجديدة، فضلًا عن آليات التيسير على المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود، والانتفاع بفوائده الاقتصادية وانخفاض تكلفته السعرية

للمزيد اضغط هنا

وزير الرى: 31 مليار جنيه لتنفيذ 362 مشروعًا لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالصعيد

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد، بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

للمزيد اضغط هنا

في يومها العالمي.. أبرز أنواع التأتأة عند الأطفال وأعراضها

يحل اليوم اليوم العالمي للتأتأة عند الأطفال، حيث خُصص يوم عالمى لتلك المشكلة التى تسبب أزمة كبيرة لدى عدد ضخم من الأطفال، ونستعرض في التقرير التالى أبرز أنواع التأتاة عند الأطفال وكيفية التعامل معها

للمزيد اضغط هنا

يعرض منتصف نوفمبر.. سوسن بدر تواصل تصوير "حدوتة منسية"

تواصل النجمة سوسن بدر تصوير أحداث مسلسلها الدرامي الجديد "حدوتة منسية"، والذي يعرض ضمن منافسات موسم شتاء 2023

للمزيد اضغط هنا