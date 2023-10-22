الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: 4473 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلى

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 4473 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

استشهاد 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين في الضفة الغربية في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليصل العدد إلى 89 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الجارى، بحسب فضائية "الغد" في نبأ عاجل.

كما أفادت الوزارة باستشهد 50 فلسطينيًا ووقوع أكثر من 80 إصابة في الليلة الماضية في قطاع غزة، وفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية.
 

الصحة الفلسطينية وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 4473 شهيدا العدوان الإسرائيلى غزة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة

فلسطين: قصف جنين تصعيد خطير

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

"التحالف الوطنى": وجهنا رسالة للعالم من خلال متطوعينا أمام معبر رفح

"التحالف الوطنى": دخول 17 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال ساعات

"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية على مدار الأسبوع الجارى

صاحب الحق لا يخاف ولا يجري.. رسالة قوية من فيلم "ورا الجدار كله دمار"

شدوا بعضكم يا فلسطين.. فيلم "ورا الجدار كله دمار" يدين ترويع أطفال غزة

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"القاهرة الإخبارية": رفض استلام أسيرتين أثار غضبًا إسرائيليًا تجاه نتنياهو

أسباب حكم المشدد 3 سنوات لترزى حريمى هتك عرض فتاة فى التجمع الأول

جثة دون رأس.. جريمة تثير الذعر بين أهالى الخانكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم