الصحة الفلسطينية: 4473 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 4473 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

استشهاد 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين في الضفة الغربية في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليصل العدد إلى 89 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الجارى، بحسب فضائية "الغد" في نبأ عاجل.

كما أفادت الوزارة باستشهد 50 فلسطينيًا ووقوع أكثر من 80 إصابة في الليلة الماضية في قطاع غزة، وفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية.

